Kurz vor der Entscheidung : Eltern appellieren: Betreuung darf nicht teurer werden

Die Mitglieder des Schul- und des Jugendhilfeausschusses treffen sich an diesem Montag. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Hilden Eine Gebührenanpassung im OGS-Bereich und eine neue Geschwisterregelung – Hildener Eltern laufen Sturm gegen einen Vorschlag der Stadt, die Betreuungsbeiträge neu zu gestalten. An diesem Montag entscheidet die Politik.

Mit einem eindringlichen Appell haben sich Hildener Eltern an die Politik gewandt: In einer emotionalen E-Mail, die am Sonntagabend an alle Fraktionen geschickt worden ist, bitten sie die Politiker, die „Pläne zur Satzungsänderung noch einmal zu überdenken“. Am Montagnachmittag, 15. November, treffen sich die Mitglieder des Schulausschusses (17 Uhr) und der Jugendhilfeausschusses (18.30 Uhr) im Bürgertreff Nord an der Lortzingstraße, um über einen Vorschlag der Stadt abzustimmen.

Dieser Vorschlag sieht vor, die Gebühren für die Nachmittagsbetreuung im Grundschulbereich anzupassen und eine neue Geschwisterregelung einzuführen. Bislang gilt: Eltern müssen nur für das Kind mit der teuersten Betreuung zahlen. Normalerweise ist das das Kita-Kind. In Zukunft werden Kita- und Schulkinder unabhängig voneinander betrachtet, sodass in der Regel für beide Kinder gezahlt werden muss. Es wird also nicht nur der Beitrag für die Kita-Betreuung, sondern auch für die OGS-Betreuung fällig. Sollte noch ein weiteres Geschwisterkind zur Schule gehen, müssen Eltern laut dem Plan der Stadt für das Kita-Kind und für beide Schulkinder zahlen: Für das erste werden 100 Prozent, für das zweite 50 Prozent fällig (das dritte würde 25 Prozent kosten). Die Beitragshöhe ist in Hilden nach dem Einkommen der Eltern gestaffelt.

Eltern der Kita St. Konrad haben sich nun zusammengetan und den Politikern eine Mail geschrieben. „Viele von uns haben mehr als ein Kind. Mit Entsetzen haben wir in den Medien Ihre Pläne zur Änderung der Satzung im Bezug auf die Kosten der Kinderbetreuung verfolgt. Unter dem Strich ergibt sich durch die geplante Änderung eine massive finanzielle Mehrbelastung für fast alle von uns“, schreiben sie.

Und weiter: „Wie alle berufstätigen Eltern wissen, ist sowohl die finanzielle als auch die familiäre Balance im Alltag eine stetige Herrausforderung. Die meisten Familien müssen genau überlegen, wieviel beide Elternteile arbeiten müssen und wollen, um erstens die finanzielle Basis der Familie zu sichern, zweitens die Betreuung der Kinder und das Gleichgewicht in der Familie zu gewährleisten und zu schützen und drittens den Ansprüchen ihrer Berufe gerecht zu werden. Noch schwieriger gestaltet sich die Situation für Alleinerziehende. Schon jetzt ist die finanzielle Belastung für viele Haushalte mit Kindern enorm.“

Seit Beginn der Pandemie hätten Kinder viele Einschränkungen hinnehmen und auf vieles verzichten müssen. „Sie wurden von gleichaltrigen Spielkamaraden ferngehalten und jeglicher Möglichkeit der außerfamiliären Förderung beraubt. Auch hier hat es die Menschen aus schwierigen finanziellen und sozialen Bedingungen am härtesten getroffen. Langsam erahnen wir den Ausmaß des verursachten Schadens. Viele Kinder haben den Anschluss verpasst, plagen sich mit Ängsten und Depressionen. Die Kinderpsychologen sind völlig überlaufen. Selbst für akut suizidgefährdete Teenager ist aktuell kaum ein Therapieplatz zu bekommen.“

Dafür zeigen die Eltern jedoch Verständnis: „All das musste sein und wurde von dem großen Teil der Gesellschaft mitgetragen, um die Gesundheit aller, insbesonders der Gefährdeten, zu schützen. Es kann aber nicht sein, dass unsere Kinder jetzt weiter den höchsten Preis bezahlen. Wenn die Familien immer höhere Beträge zur Kinderbetreueung aufbringen müssen, können sich viele Angebote wie Schwimmkurse oder Musikunterricht, die eh so lange nicht stattfinden konnten, nicht mehr leisten. Die Kinder verlieren wieder Möglichkeiten zur Entwicklung und Förderung.“

Weiterer Kritikpunkt: „Wenn dann auch noch gilt, dass die Betreuung zu bezahlen ist, ob sie nun stattfindet oder auch nicht, kommt die nächste Belastung. Nicht nur müssen Beiträge unter Umständen auch bei Lohnausfällen weiter bezahlt werden, es werden auch Menschen ihre Arbeitsstelle verlieren. Einige werden sich vielleicht auch gleich überlegen, besser zu Hause zu bleiben, statt berufstätig zu sein, da letztlich kaum etwas übrig bleibt. Und das trifft dann auch Krankenpfleger, Hebammen und all die anderen, denen wir doch letztes Jahr noch applaudiert haben. Es ist schon absurd, kaum ein Mensch bekommt seinen Lohn, wenn nicht auch eine Leistung erbracht wird.“

Den Eltern sei klar, dass die Pandemie große Löcher in die kommunalen Haushalte gerissen habe. „Diese dürfen jedoch nicht wieder auf Kosten der Familien gefüllt werden. Auch in Hilden hingen in den letzten Jahren bei den verschiedensten Anlässen Plakate von fast allen Parteien, die fest versprochen haben, sich für die Interessen von Familien und Kindern einzusetzen. Ist es wirklich so? Können wir der Politik und ihren Repräsentanten so wenig vertrauen? Wird in letzter Konsequenz dann doch die Konsolidierung des Haushaltes auf dem Rücken der Familien ausgeführt, statt eine gleichmäßige Verteilung der Belastung über die Breite der Gesellschaft in Angriff zu nehmen?“

Die Eltern befürchten, dass die Politiker eine Entscheidung treffen, „die erneut zur Lasten der Schwächsten der Gesellschaft geht – derer, die Sie angeblich schützen und fördern wollen“.

Die Politiker beraten an diesem Montag über den Vorschlag der Stadt, die den Haushalt damit um rund 450.000 Euro im Jahr entlasten möchte. Am Ende entscheidet die politische Mehrheit, ob dieser Vorschlag auch umgesetzt wird.

