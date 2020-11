Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Virus fordert drei weitere Todesopfer

Kreis Mettmann Drei weitere Todesopfer, eine gestiegene Zahl der Infizierten und ein gesunkener Inzidenz-Wert: Das geht aus dem Tagesbericht des Kreisgesundheitsamtes Mettmann hervor.

Fallzahlen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 1031 Infizierte, 30 Fälle mehr als am Donnerstag. Davon leben in Erkrath 101 (-6; 9 Neuerkrankungen), in Haan 40 (+6; 11 Neuerkrankungen), in Heiligenhaus 96 (+12; 17 Neuerkrankungen), in Hilden 116 (-11; 13 Neuerkrankungen), in Langenfeld 74 (+8; 15 Neuerkrankungen), in Mettmann 69 (+3; 11 Neuerkrankungen), in Monheim 92 (-6; 10 Neuerkrankungen), in Ratingen 111 (-16; 20 Neuerkrankungen), in Velbert 277 (+34; 59 Neuerkrankungen) und in Wülfrath 55 (+6; 11 Neuerkrankungen).