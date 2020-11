Hochhaus in Hilden : Grüne setzen sich für Mieter an Beethovenstraße ein

Hilden Bewohner hatten sich über „unhaltbare Zustände“ beschwert und auf Facebook regelrecht um Hilfe gerufen. Denn vom Vermieter fühlen sie sich im Stich gelassen.

„Eigentum verpflichtet“ heißt es in Artikel 14 (2) im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Das Erhalten und die in Instandhaltung von Wohnraum ist – gerade in Hilden – eine der wichtigsten Aufgaben. Bewohner des Hochhauses an der Beethovenstraße berichten in einem Facebook-Beitrag von unhaltbaren Zuständen in ihrem Wohnhaus. Die Hausverwaltung habe dagegen nichts unternommen.