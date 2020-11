Corona-Pandemie in Hilden : Weitere Schulklasse muss in Quarantäne

Eine weitere Klasse der Grundschule Im Kalstert muss in Quarantäne. Foto: Stadt Hilden

Hilden Nach einem positiven Corona-Fall in einer Klasse der Grundschule Im Kalstert müssen die Schüler und Lehrer in Quarantäne. Insgesamt sind derzeit 19 Kinder, Jugendliche und Mitarbeiter aus Hildener Schulen und Kindergärten nachweislich mit dem Virus infiziert.

Eine weitere Klasse der Gemeinschaftsgrundschule Im Kalstert muss in Quarantäne. Das hat die Stadt gerade mitgeteilt. Demnach war ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Vor einigen Tagen war bereits eine andere Klasse in Quarantäne geschickt worden, nachdem ein Kind positiv getestet worden war. Momentan befinden sich 42 Kinder (davon drei nachweislich infizierte) und vier Mitarbeiter der Gemeinschaftsgrundschule in Quarantäne.

In ganz Hilden sind 19 Corona-Fälle in Schulen und Kitas aktuell nachgewiesen. Wobei diese Zahl nur die Fälle widerspiegelt, hinter denen sich Menschen aus dem Kreis Mettmann verbergen. Wohnt ein Schüler oder ein Lehrer nicht in Hilden, sondern beispielsweise in Ohligs oder einem anderen Ort außerhalb des Kreises, taucht er nicht in der Statistik auf.

An der Wilhelm-Hüls-Schule befinden sich demnach 26 Kinder und zwei Mitarbeiter als Kontaktfälle in Quarantäne. An der Astrid-Lindgren-Schule ist ein Kind infiziert, an der Wilhelm-Busch-Schule ist ein Kind in Quarantäne, ebenso an der Grundschule Beethovenstraße. Ein Schüler der Marie-Colinet-Sekundarschule gilt als Corona-Fall, drei weitere sind in Quarantäne. In Schulen anderer Träger (bsp. der evangelischen oder der katholischen Kirche) sind sechs Schüler und ein Mitarbeiter betroffen, 15 Menschen gelten als Kontaktfälle.

Im städtischen Familienzentrum Traumquelle gibt es sechs Corona-Fälle und 37 Kontaktpersonen, die in Quarantäne sind. In Kitas anderer Träger ist ein Kind infiziert, es gibt drei Kontaktfälle.

In Hildener Seniorenzentren gibt es laut Stadt zwei Corona-Fälle und 50 Kontaktpersonen.

Die Daten geben den aktuellsten Stand der Stadt Hilden an. Fälle, die im Laufe des Freitags noch dazugekommen sein sollten, sind noch nicht erfasst.

(tobi)