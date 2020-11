Corona im Kreis Mettmann : Zahl der Infektionen schnellt auf über 1000 hoch

Kreis Mettmann Um fast 120 Fälle steigt die Zahl der vom Coronavirus Infizierten innerhalb eines Tages an. Zwei weitere Todesfälle sind zu beklagen: Ein 56-Jähriger aus Velbert und ein 84-Jähriger aus Hilden überlebten die Erkrankung nicht.

Fallzahlen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 1001 Infizierte, das sind 118 mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 107 (+17; 20 Neuerkrankungen), in Haan 34 (+2; 4 Neuerkrankungen), in Heiligenhaus 84 (+22; 25 Neuerkrankungen), in Hilden 127 (+10; 19 Neuerkrankungen), in Langenfeld 66 (+5; 9 Neuerkrankungen), in Mettmann 66 (+11; 14 Neuerkrankungen), in Monheim 98 (+11; 18 Neuerkrankungen), in Ratingen 127 (+7; 17 Neuerkrankungen), in Velbert 243 (+24; 44 Neuerkrankungen) und in Wülfrath 49 (+9; 11 Neuerkrankungen). Bisher waren/sind 5375 Personen mit dem Coronavirus infiziert.