Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Drei Todesfälle und fast halbierte Fallzahl

Kreis Mettmann Mittwochs gibt der Kreis Mettmann die aktuellen Corona-Zahlen bekannt. Seit Beginn der Pandemie waren kreisweit 188.004 Personen mit dem Coronavirus infiziert, in den letzten sieben Tagen kamen 2903 hinzu.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Mittwoch 4947 Infizierte erfasst, 4893 weniger als am 3. August. Davon leben in Erkrath 390 (-451), in Haan 366 (-310), in Heiligenhaus 286 (-181), in Hilden 578 (-474), in Langenfeld 689 (-537), in Mettmann 285 (-475), in Monheim 426 (-443), in Ratingen 895 (-873), in Velbert 894 (-897) und in Wülfrath 138 (-252).