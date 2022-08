Hilfe für die Tafeln in Hilden und Haan : „Kindheit im Rheinland“ erinnert an frühere Zeiten

„Kindheit im Rheinland“ erinnert an frühere Zeiten

Hilfe für die Tafeln in Hilden und Haan

Der Umschlag des neuen Buches „Kindheit im Rheinland“ von Wolfgang Engel. Ein Teil des Verkaufserlöses fließt an die Tafeln in Hilden und Haan. Foto: W. Engel Foto: Wolfgang Engel

Hilden/Haan Zwei Frauen erzählen von ihrer Kindheit im Rheinland, die geprägt war vom Zweiten Weltkrieg, Hunger und Angst. Mit dem Buch sollen aber auch aktuelle Probleme angesprochen werden.

Viele Menschen in Deutschland erleben gerade die viel zitierte Zeitenwende: Krieg in der Ukraine, Gasmangel und die Inflation. Eine Krise, wie es sie lange nicht mehr gab. Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges haben nun ihre Erinnerungen aus früheren Zeiten niedergeschrieben. Erinnerungen die mehr als 80 Jahre zurückliegen, aber heute eine gewisse Aktualität haben, wobei die Situation in Deutschland nicht mit einem Weltkrieg vergleichbar ist. Daraus ist ein Taschenbuch entstanden. Mit diesem können Käufer die Hildener Tafel und die Haaner Tafel unterstützen, denn jedes Buch trägt dazu bei, dass die Tafeln einen Euro vom Verkauf bekommen.