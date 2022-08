Kurse im gesamten Kreis Mettmann : Bildungsforum stellt neues Programm vor

Kreis Mettmann Das neue Kursprogramm des katholischen Bildungsforums präsentiert sich diesmal ausschließlich digital. Es beinhaltet Angebote aus dem gesamten Kreis Mettmann.

So wird am 22. September, ab 19.30 Uhr der renommierte Erziehungsberater Jan-Uwe Rogge mit einem Vortrag „Erziehen mit Herz und Verstand – Kinder zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt“ in Velbert zu Gast sein. Er erklärt, wie Eltern die Persönlichkeit des Kindes stärken können.

Der Journalist und Moderator Bernd Hamer gibt am Samstag, 29. Oktober, in einem Workshop von 10 bis 16.15 Uhr Tipps für Live-Moderationen. Wie konzentriert man sich vor einer Gruppe oder moderiert eine Radiosendung ohne lästige Unterbrechungen, Ähs und Füllwörter? Wie kann Moderation auch für Radiosessions effektiver und lebendiger eingesetzt werden?

Die sechsmonatige Radiowerkstatt schafft die grundlegende Qualifizierung für eine spätere Mitarbeit beim Bürgerradio oder sogar beim Lokalfunk. In einem professionell eingerichteten Studio wird journalistische Theorie in praktischen Schritten in Hörfunkproduktionen umgesetzt. Inhalte sind: journalistische Darstellungs- und Sendeformen, Recherche, Radiopraxis (Sprechen, Schreiben, Produzieren), Handhabung der Hörfunktechnik, Arbeiten am digitalen Schnittcomputer, Programmreflexion. Interessenten können sich auch für einzelne Module anmelden. Bei Teilnahme aller Module und erfolgreicher Produktion eines Audiobeitrages lockt am Ende der LFM-Radioführerschein. Die Teilnahme ist gebührenfrei. Weitere Informationen im Internet.