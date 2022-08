Wer kann helfen? : Gemeinde baut Nisthilfe für Wildbienen

Viele Arten von Wildbienen sind vom Aussterben bedroht. Die Gemeinde Heilig Geist will ihnen eine Nisthilfe schaffen. Foto: dpa/Patrick Pleul

West In Ratingen West soll ein Sandarium und ein Schattenbeet entstehen. Heilig Geist sucht deshalb noch helfende Hände und Pflanzenspenden.

() Die Gemeinde Heilig Geist will ein Zuhause für Wildbienen schaffen. Das Team um Haline Krönung trifft sich zum Arbeitseinsatz am Freitag, 12. August, ab 16.30 Uhr am Maximilian-Kolbe-Platz. Unterstützt wird die Aktion von Fachleuten der Biologischen Station, Monheim. Dr. Norbert Tenten wird den Bau eines Sandariums anleiten. Dabei handelt es sich um eine Nisthilfe für erdnistende Wildbienen. Seine Kollegin Anette Hoffmann berät bei der Anlage eines Schattenbeetes mit einem angrenzenden Mulchweg, auf dem eine Totholzinsel und ein berankter Wurzelteller demnächst die Hingucker sein sollen.