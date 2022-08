Kultur in Ratingen : Industriemuseum Cromford: Zwei Führungen an einem Tag

Industriemuseum Cromford: Zwei Führungen an einem Tag

Christiane Syré und Claudia Gottfried in der Ausstellung „Modische Raubzüge“ im Industriemuseum Cromford. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Vormittags geht es durch die Sonderausstellung „Modische Raubzüge“, am Nachmittag dann durch die Baumwollspinnerei mit ihren Maschinen.

(RP) Gleich zwei öffentliche Führungen bietet das LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromford am Sonntag, 14. August, an. Von 11.30 bis 13 Uhr liefert eine Führung durch die Sonderausstellung „Modische Raubzüge. Von Luxus, Lust und Leid. 1800 – heute“ faszinierende Einblicke in das Verhältnis von Menschen und Tieren.