Polizei im Kreis Mettmann : Stabwechsel: Thomas Schulte ist neuer Abteilungsleiter Polizei

Kreis Mettmann Der Abteilungsleiter Polizei ist der oberste Beamte in der Kreispolizei Mettmann und erster Ansprache für Landrat Thomas Hendele als Behördenleiter.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat einen neuen Abteilungsleiter Polizei: Der bisherige Leiter der Direktion Kriminalität der Kreispolizeibehörde Mettmann, Thomas Schulte, hat die Nachfolge von Ursula Tomahogh angetreten. Tomahogh wechselte im April als Polizeipräsidentin nach Hagen . Landrat Thomas Hendele: „Ich freue mich sehr darüber, dass wir mit Thomas Schulte eine exzellente Führungskraft, von dessen hervorragender Arbeit als Leiter unserer Kriminalpolizei ich mich bereits in den vergangenen beiden Jahren überzeugen konnte, nun an der Spitze unserer Kreispolizeibehörde haben.“

Der 56-jährige Niedersachse begann 1985 seine Karriere bei der Polizei NRW. Nach seiner Ausbildung war Thomas Schulte zwei Jahre bei der Bereitschaftspolizei in Bochum tätig, bevor er ins Polizeipräsidium Köln wechselte. In der größten Polizeibehörde des Landes war Schulte viele Jahre in der operativen Kriminalitätsbekämpfung mit dem Schwerpunkt Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität, zunächst als Sachbearbeiter und später in leitender Position, tätig.