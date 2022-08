Ratingen : Gefahr für Waldbrände nimmt weiter zu   

Ratinger Feuerwehrleute wurden in Sachen Einsatz gegen Waldbrände speziell ausgebildet. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Lager- und Grill­feuer im Wald oder auf nicht genehmigten Grill­plätzen können Ursachen sein. Aufgrund der Trockenheit bittet die Stadt Ratingen die Friedhofsbesucher, auf das Anzünden von Kerzen zu verzichten. Nicht nur in den Wäldern, sondern auch in den städtischen Grünanlagen und Friedhöfen herrscht momentan akute Brandgefahr.

Die Böden sind ausgetrocknet, es wird noch wärmer. Und der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt für die kommenden Tage die zweithöchste Stufe an – nämlich die Stufe vier.

Die häufigste natürliche Ursache für einen Wald­brand ist ein Blitzschlag. Vorsätzlich gelegte Brände sowie Lager- und Grill­feuer im Wald oder auf nicht genehmigten Grill­plätzen können weitere Ursachen sein. Auch eine unachtsam weg­geworfene Zigarette kann verheerende Folgen haben. Sie ist häufig Ursache für Brände am Fahrbahn­rand. Wie oft hat man schon beobachtet, dass aus einem fahrenden Fahrzeug eine Zigaretten­kippe fliegt. In den nächsten Minuten kann schon die Straßen­böschung in Brand stehen. Ein im Wald geparktes Auto kann durch einen heißen Katalysator Brände verursachen. Von März bis Oktober wird auf der digitalen DWD-Karte für den aktuellen Tag und die vier Folge­tage eine Vorhersage zum Wald­brand­gefahren­index angezeigt. Mit Hilfe dieser Karten können die zuständigen Behörden eine Einschätzung der Wald­­brand­­gefahr vornehmen.