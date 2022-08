Schützenfest in Ratingen : Die Sebastianer haben  neue Majestäten

Ratingen Montagabend war es soweit: Die Majestäten waren am Schießstand ermittel worden. Fabian Schürings heißt der neue König, Robert Finkentey der neue Jungkönig.

(köh) Wenn der Chef am Schießstand die Jacke ablegt, kann das eigentlich nur eins heißen: Jetzt gleich geht es los, auch für den Bruderschafts-Vorsitzenden Gero Keusen, der qua Amt der Schießleitung angehört. Und genau so war das am Montagnachmittag gegen 16.40 Uhr: Das Schießen um die Jungkönigs- und die Königswürde war eröffnet, Moderator Achim Pohlmann steuerte die ersten Erläuterungen bei.

An Zuhörern mangelte es nicht. Schützen, nach dreieinhalb Tagen Schützenfest teils erkennbar von der Sonne verwöhnt, drängten sich in dichten Reihen am Stand. „Es wird sicher eine ganze Reihe von Kandidaten für die Königswürde geben“, so viel konnte Keusen vorab sagen. Die genaue Anzahl aber ist zu Beginn des Schießens noch ein gut gehütetes Geheimnis, um die Zahl der Schießkarten geht es erst später. Fest stand dagegen schon vor dem Start: Für König Georg Wenzel und Jungkönig Björn Berger ging langsam eine Amtszeit zu Ende, die schon 2019 begonnen hatte. Wenzel wurde von Fabian Schürings von der Suitberus-Kompanie abgelöst. Neuer Jungkönig ist Robert Finkentey von der Jäger-Kompanie.