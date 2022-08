Polizei im Kreis Mettmann : Zwei Klaviere zuviel geladen

Kreis Mettmann Bei Kontrolle des Reiseverkehrs zum Ferienende fielen kuriose Verstöße auf. Ein Kleinlaster hatte 1,3 Tonnen Fracht zu viel auf der Pritsche. Bei einem anderen stapelten sich mehr Klaviere als erlaubt.

So müssen sieben Fahrer Bußgelder zahlen, weil sie mit dem Handy am Ohr erwischt wurden. In drei Fällen ermittelt die Polizei im Rahmen eines Strafverfahrens wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie in zwei Fällen wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung; in Taxen wurden keine Masken getragen. Bei zwei Fahrzeugen beanstandeten die Beamten den technischen Zustand des Fahrzeugs.