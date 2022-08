Kreis Mettmann : Masern-Impfpflicht für Gemeinschaftseinrichtungen

Kreis Mettmann Die Kreisverwaltung erläutert Bestimmungen zum Schutz vor Maserninfektionen. Grundlage: Seit März 2020 gilt in Deutschland das Masernschutzgesetz.

(RP) Das Gesetz soll den Schutz vor Masern in Kindergärten, Schulen und anderen Gemeinschaftseinrichtungen sowie in medizinischen Einrichtungen fördern. Daher sieht es vor, dass alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr beim Eintritt in den Kindergarten, die Kindertagespflege oder in die Schule die von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Masern-Impfungen vorweisen.