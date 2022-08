Gastronomie in Heiligenhaus : Neues Café im Seniorenzentrum

Heiligenhaus Lange stand das Café im Seniorenzentrum leer, jetzt ist wieder Schwung drin: An der Rheinlandstraße bietet Samiha Hadduch kleine Köstlichkeiten an.

(RP/köh) Neue Einfälle sind eingezogen in das lange verwaiste Café im Caritas-Seniorenzentrum St. Josef an der Rheinlandstraße. Es gibt einen neuen Treffpunkt für Bewohner und Gäste.

Besucht wird das Café, in dem es auch täglich frische selbstgebackene Kuchen gibt, bereits gern von Bewohnern, ihren Familienangehörigen und von Mitarbeitern des Hauses. „Glücklicherweise spricht sich die Wiedereröffnung auch allmählich in der Stadt herum und immer mehr Gäste kommen vorbei“, hieß es schon zum Start in einer Mitteilung. „Das goldene Café ist für unser Haus ein echter Mehrwert, hier gelingt die Einbindung und Öffnung des Seniorenzentrums in die Heiligenhauser Innenstadt perfekt“, schwärmt Einrichtungsleiter Martin Wildner.