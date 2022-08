Steuergelder in Hilden​: Bürgeraktion will Vorteile von Bushaltestellen-Verlegung abwägen​

An manchen Stellen in Hilden gibt es wegen geplanter Verlegungen von Bushaltestellen Streit. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Im Streit um eine Bushaltestelle an der Gerresheimer Straße möchte sich die Bürgeraktion alle Argumente anhören. In einem Ausschuss soll das Thema dann nochmal zur Sprache kommen.

Derzeit gibt es einen Streit um die Verlegung der Bushaltestelle „Dorothea-Erxleben-Straße“ an der Gerresheimer Straße. Die Bürgeraktion (BA) ist neutral, was die Position der Haltestelle angeht und von St.-Florians-Argumenten will die Fraktion nichts wissen. Vielmehr sei entscheidend, welcher Nutzen mit einer Kostenpflichtiger Inhalt Haltestellenverlegung erzielt werde, betonte Fraktionschef Ludger Reffgen in einer Presseerklärung.