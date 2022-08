Naturschützer fordern Aufklärung : Eichen an der Villa Kalstert in Hilden gefällt

Eichen an der Villa Kalstert in Hilden gefällt

Hilden Bürger haben sich gewundert und die Polizei gerufen. Die Stadt hat die Fällungen einiger Eichen aber offenbar genehmigt. Das sind die Gründe

Für eine gewisse Aufregung haben am vergangenen Wochenende Baumfällarbeiten im Bereich der Villa Kalstert gesorgt. Eine Bürgerin rief offenbar die Polizei , weil sie fürchtete, dass dort illegal Bäume gefällt worden waren. Und Dieter Donner vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) wandte sich an die Stadt und forderte Aufklärung. „Ich erwarte entsprechende Überprüfung und Einleitung entsprechender notwendiger weiterer Maßnahmen“, schreibt Donner.

Die Villa selbst steht auf der Denkmalliste der Stadt. Der historische Baumbestand ist, anders als in der Beschlussvorlage 2018 zunächst vorgesehen, aber nicht Teil davon. Das teilt die Stadt auf Anfrage mit. Trotzdem unterliegen die Bäume am Kalstert 51 der Baumschutzsatzung der Stadt Hilden. Damit soll die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts gewährleistet werden, der Baumbestand soll artenreich bleiben und das Stadtklima soll verbessert werden. Außerdem sollen Naherholungsbereiche durch den Erhalt von Bäumen erhalten bleiben. So steht es in der Satzung.