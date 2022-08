Kulinarische Genüsse in Hilden : Von Freitag bis Sonntag lockt das dritte Street Food-Festival

Hilden Der Ellen-Wiederhold-Platz in der Hildener Innenstadt wird drei Tage lang zum Treffpunkt von kulinarischen Genießern und Musikfreunden.

Das Live-Musik-Programm wird am Freitag, 12. August, von Jan Bleeker eröffnet. Der Singer und Songwriter präsentiert deutsche Stücke von 17 bis 19 Uhr. Von 19:30 bis 21:30 Uhr bietet „Jaxman“ Funk, Pop, Soul, RnB und Cover-Versionen. Am Samstag sind von 17 bis 19 Uhr Jony Freitas & Jamal zu hören, die Funk, Pop, Soul, RnB und Cover bieten. Brasilianische Popmusik spielt das „Beto Aguia Duo“ von 19:30 bis 21:30 Uhr. Sonntag schließlich sorgt von 15 bis 18 Uhr das Marco-Salles-Duo mit Latino-Musik für musikalische Unterhaltung.

Gourmet-Veranstaltung in Wassenberg : Schlemmermarkt lockt tausende Gäste an

Und dies ist die Liste der Streetfood-Anbieter: Lunch Boxx serviert „Dirty Dogs, Let It Beef hat ein „Philly Cheese Steak Sandwich“ kreiert. Beef Burger und Fries stehen bei „Juicy Burger“ auf der Karte. Die Churros Brothers bieten spanische Churros in vielen Variationen an. Vegane Speisen sind bei „Veggie Foods“ Programm. An Milly’s Foodtruck gibt es Crepes & Langos. „Wild auf Wild“ serviert Wild-Burger, Wild-Bratwurst und weitere Wildspezialitäten. „My Poffertjes“ verwöhnt mit Dutch Poffertjes. Der „Trüffelmann“ bereitet Tagliatelle aus dem Parmesanlaib mit Trüffeln zu. „Knödelfein“ hat diverse Knödelvarianten im lukullischen Angebot.