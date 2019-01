Unterwegs für Kinder in Peru: Sternsinger sammeln auch bei Landrat und Bürgermeister

Unterwegs für Kinder in Peru

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke (2.v.l.) empfing am Freitag die Sternsinger der Pfarre St. Peter und Paul. Foto: Stefan Büntig, Rhein-Kreis Neuss

Grevenbroich Die Sternsinger Anna, Antonia, Justus, Maja und Mirja haben gemeinsam mit ihren Begleitern Verena Schilk und Peter Landwehr die Kreisverwaltung in Grevenbroich besucht. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke empfing die als Heilige Drei Könige verkleideten Gäste aus der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Peter und Paul im Ständehaus.

Petrauschke bedankte sich für den engagierten Einsatz der Jungen und Mädchen und wünschte ihnen viel Erfolg bei der Sammel-Aktion für hilfsbedürftige Kinder in Peru. Der Landrat dankte zugleich allen Sternsingern, die in diesen Tagen im gesamten Rhein-Kreis Neuss unterwegs sind: „Ihr gebt ein wichtiges Beispiel für gelebte Solidarität mit den Kindern der Dritten Welt und seid daher ein Vorbild für viele andere in unserer Gesellschaft.“