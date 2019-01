Neue Orgel in St. Sebastianus Hülchrath wird eingeweiht : Beispielhafter Einsatz engagierter Nachbarn

Hülchrath Spektakulär ist, was der Orgelverein Hülchrath erreicht hat. Die von Privatleuten finanzierte Orgel wird jetzt in Betrieb genommen.

Dass sich in der 700-Seelen-Gemeinde „Fans fanden, die sich mit der Sache identifizieren“, wie Projektmitbegründer Bernhard Hösen sagt, „war das Wichtigste“. Nun ist es vollbracht: Die neue Orgel in St. Sebastianus steht nicht nur, sie wird jetzt in Betrieb genommen. Als feierlicher Termin wurde dafür der Sebastianus-Tag ausgewählt. Am 20 Januar wird des Heiligen, nach dem die Hülchrather Kirche benannt ist, gedacht.

Neues Instrument kommt in Einzelteilen : Hülchrather Orgel wird am Montag geliefert

„Bislang haben wir beim Erzbistum Köln einen Kredit“, der soll so schnell wie möglich getilgt werden. Auch deshalb, weil die Mitglieder des Vereins persönlich für diesen Kredit in Verantwortung gegangen sind, also bürgen. „Sind diese Schulden getilgt, wird der Orgelverein aufgelöst“, denn dann habe er seinen Zweck erfüllt, strahlen die Beteiligten über das zum Greifen nahe Ziel. Damit aber halten die engagierten Hülchrater ihre Arbeit nicht für erledigt. „Das Schönste kommt erst noch“, macht der umtriebige Ehrenamtler Lys Appetit auf eine „Konzertreihe in den Kirchen, über die wir stadtweit nachdenken“. Das soll dann „Salbung für die Seele“ in den verschiedenen Gotteshäusern sein, verrät er etwas vom „noch nicht spruchreife Konzept“.