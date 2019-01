Stadt untersucht Erd- und Sandproben: Asbest-Stücke auf Kita-Gelände entdeckt

Info

Foto: Christina Heine

Asbest ist seit 1993 in der Bundesrepublik verboten. Die eingeatmeten Fasern können Lungenkrebs verursachen. In Deutschland wurden in den Jahrzehnten zuvor Millionen Tonnen asbesthaltiger Materialien verbaut. Ein Großteil steckt auch heute noch in Dach- und Fassadenplatten oder verbirgt sich irgendwo in den Gebäuden.

Gefährlich wird Asbest erst dann, wenn Fasern freigesetzt und eingeatmet werden. Solange die Fasern fest im Material gebunden sind, geht keine Gefahr von ihnen aus, informiert die Verbraucherzentrale NRW. Daher wird zurzeit zwischen „schwachgebundenen“ Produkten wie Asbestpappe und „festgebundenen“ Asbestprodukten wie Asbestzement unterschieden.