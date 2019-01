Aufklärungsquote gestiegen: Fahrrad-Diebstahl: Zahlen in Grevenbroich rückläufig

Grevenbroich Fahrräder werden immer hochwertiger und sind deshalb bei Dieben beliebt. Allerdings sind in der Schlossstadt die Fallzahlen bei Rad-Diebstählen rückläufig: Waren es im ersten Halbjahr 2017 noch 156 Fälle, wurden im Vergleichszeitraum des Jahres 2018 insgesamt 152 Diebstähle von der Polizei registriert. Das teilt Polizeisprecherin Daniela Dässel mit.

So wie in der Nacht zu Heiligabend. Gegen 3:45 Uhr informierte ein Zeuge die Beamten der Wache Grevenbroich über zwei verdächtige Personen an der Montanusstraße. Die jungen Männer hielten sich erst an den dortigen Fahrradständern auf, nahmen dann ein Rad an sich und zogen mit ihm davon. Als sie erkannten, dass sie beobachtet worden waren, machten sie kehrt und stellten das Mountainbike wieder zurück. Aufgrund der Beschreibung konnte das Duo von einer Streife angehalten und kontrolliert werden. Die beiden Grevenbroicher, 17 und 18 Jahre alt, schwiegen sich den Polizisten gegenüber aus. Das Fahrrad wurde sichergestellt, die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.