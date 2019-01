Schallschutz-Maßnahmen erforderlich: Liegewiese am Bad wird erst 2020 fertig

Geschäftsführer Willi Peitz (r.) und Badleiter Danny Schultz am Außenbecken, das auch in den Wintermonaten rege genutzt wird. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Betreiber GWG Kommunal ist zufrieden mit der Resonanz auf das neue Schlossbad. Probleme bereitet allerdings die große Liegewiese. Aller Voraussicht nach kann sie erst im ersten Quartal nächsten Jahres freigegeben werden.

Voraussichtlich im nächsten Sommer soll ein Teil der Außengestaltung am neuen Schlossbad abgeschlossen werden. Hauptsächlich geht es dabei um den Eingangsbereich, der gepflastert und an den „Place Saint-Chamond“ angebunden werden soll. Die Arbeiten an der großen Liegewiese werden nach Einschätzung des Betreibers GWG Kommunal allerdings länger dauern, an eine Fertigstellung 2019 sei derzeit nicht zu denken, sagt Geschäftsführer Willi Peitz. Der Grund: Schallschutz-Maßnahmen.