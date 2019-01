Puppenspiel für junge Zuschauer im Museum Villa Erckens : „Rumpelstilzchen“ auf der Kinderkulturbühne

Maren Sturm und Stefan Pelzer-Florack feiern dieses Jahr das zehnjährige Bestehen der Kinderkulturbühne. Foto: Stadt Grevenbroich

Grevenbroich Kaum begonnen, steht im neuen Jahr bereits der erste runde Geburtstag an: Die Kinderkulturbühne wird zehn Jahre alt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Folgerichtig gibt es im Geburtstagsjahr ein „besonders vielfältiges Programm“, wie Kulturamtsleiter Stefan Pelzer-Florack, der Ideengeber für die erfolgreiche Reihe ist, ankündigt. Den Auftakt zum bunten Reigen, der sich an die jüngsten Zuschauer im Alter von drei Jahren und aufwärts richtet, ist ein Klassiker der Märchenliteratur, nämlich „Rumpelstilzchen“. Das Koblenzer Puppentheater bringt dieses Stück auf die Bühne, „ganz junge Leute, motiviert bis in die Haarspitzen“, beschreibt der Kulturamtschef das Ensemble.

Auch im Zeitalter digitaler Konkurrenz, verzaubert das einst von den Brüdern Grimm notierte Märchen dank ausdrucksstarker Marionetten und dem gekonnten Spiel der Koblenzer. Die Geschichte beginnt mit einem großmäuligen Müller, der dem König gegenüber behauptet, seine hübsche Tochter mache aus Stroh Gold. Also lädt der König die Müllerstochter in seinen Palast ein, damit sie besagtes Kunststück vorführt. Zum Dank soll der Prinz sie heiraten. Stroh bleibt Stroh und nichts passiert, bis ein namenlose Männlein mit Zauberkräften auftaucht. Es bietet seine Hilfe an, aber die hat ihren Preis.



Puppenspiele in der Villa Erckens : Kinderkulturbühne wird zehn Jahre alt

zurück

weiter

Inmitten malerischer Kulisse wird das Märchen am Mittwoch, 16. Januar, 15 Uhr, in der Villa Erckens aufgeführt. Erwartet werden dürfen berühmte Zitate wie „Ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß“ am lodernden Feuer ebenso wie das amüsante Namen-Raten zum Finale.

Karten zum Preis von sechs Euro gibt es an der Museumskasse oder können per E-Mail via kultur@grevenbroich.de sowie unter der Telefonnummer 02181 608656 bestellt werden. Im Spar-Abo für alle zehn Vorstellungen der Kinderkulturbühnen gibt es alle zehn Tickets zum Gesamtpreis von 50 Euro.

(von)