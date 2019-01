Schwierige Grundstücksverhandlungen : Geplante Gewerbegebiete verzögern sich

An der Autobahn 540 soll ein neues Gewerbegebiet entstehen. Noch steht nicht fest, wie es an das Straßennetz angebunden werden soll. Foto: Berns, Lothar (lber)

Grevenbroich Grundstücksverhandlungen erschweren die Erschließung von neuen interkommunalen Flächen.

Für das Jahr 2019 hat die Stadt einen Gewerbesteuer-Ertrag von rund 34 Millionen Euro in ihrem aktuellen Etat veranschlagt. Das klingt viel, ist aber weniger, als ursprünglich im Sanierungsplan vorgesehen. Denn nach dem Spar-Paket, von dem sich Politik und Verwaltung den Haushaltsausgleich bis 2024 erhoffen, sollten in diesem Jahr schon Erträge von insgesamt 2,5 Millionen Euro aus dem mit der Gemeinde Rommerskirchen geplanten interkommunalen Gewerbegebiet sprudeln.

Noch aber ist ungewiss, ob überhaupt Firmen zwischen der Stadt Grevenbroich und der Nachbarkommune angesiedelt werden können. Denn die notwendigen Grundstücksverhandlungen auf der in Nähe von Neurath gelegenen Gelände seien ins Stocken geraten – „und eine Einigung ist nicht in Sicht“, berichtet Kämmerin Monika Stirken-Hohmann. Daher könne das Projekt nach jetzigem Stand nicht planmäßig umgesetzt werden.

Ab 2023 sieht der Sanierungsplan auch Gewerbesteuer-Mehrerträge in Höhe von einer Million Euro aus dem mit der Nachbarstadt Jüchen geplanten interkommunalen Gewerbegebiet an der Autobahn 540 vor. Auch bei diesem Vorhaben könnte es zu Verzögerungen kommen, kündigt die Kämmerin an. Denn laut Monika Stirken-Hohmann lehne das Land eine Erschließung des etwa 53 Hektar großen Geländes über einen „Turbo-Kreisverkehr“ oder eine Herabstufung der A 540 zur Bundesstraße ab.

„Eine andere Anbindung wird zurzeit geprüft“, so die städtische Finanzexpertin. Es könnte jedoch zu Schwierigkeiten kommen, da die Stadt Grevenbroich nicht im Eigentum der erforderlichen Flächen sei. Aus diesem Grund könne derzeit nicht abgeschätzt werden, wann mit der Vermarktung der Flächen begonnen werden kann. Wie berichtet, wollen RWE Power und die Duisburger Hafen AG am Stadtrand ein Gewerbe- und Industriegebiet mit Container-Terminal realisieren.

Verzögerungen gibt es laut Kämmerin auch bei der Entwicklung des Gewerbegebiets an der Heinrich-Hertz-Straße in Kapellen, für das es seit 2016 einen rechtskräftigen Bebauungsplan gibt. „Die Erschließungsarbeiten wurden aufgrund von erforderlichen Klärungsbedarfen hinsichtlich späterer Ansiedlungen zwischenzeitlich gestoppt“, so Stirken-Hohmann in ihrem Kommentar zum Haushalt 2019. Im Rathaus wird davon ausgegangen, dass aus diesem Gebiet erst ab 2023 zusätzliche Gewerbesteuererträge von 1,5 Millionen Euro fließen werden.