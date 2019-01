Kölsche Nächte, Mallorca-Feten und Oktoberfeste in Grevenbroich : Von Guildo Horn bis Mickie Krause: 2019 wird zum großen Party-Jahr

Guildo Horn ist Stargast der nächsten „Playa Grevenbroich“: Im Juli gibt „der Meister“ ein Konzert auf dem Marktplatz – bei freiem Eintritt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Grevenbroich Im neuen Jahr können sich die Grevenbroicher auf etliche Veranstaltungen freuen. Vor allem im Sommer wird in der Innenstadt ordentlich die Post abgehen. Die City wird zur Party-Meile.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am 15. Juni geht es los mit dem Mallorca-Festival „Oben ohne“. Unter dem Titel, der sich einzig und allein auf die Veranstaltung unter freiem Himmel bezieht, werden Malle-Stars wie Mickie Krause, Peter Wackel und Tobee auf dem Kirmesplatz erwartet. „Aktuell sind schon mehr als 400 Karten verkauft“, sagt Veranstalter Marc Pesch.

Der Langwadener ist auch für die Organisation der nächsten Auflage des Sommer-Events „Playa Grevenbroich“ verantwortlich, die am 5. und 6. Juli zum dritten Mal auf dem Marktplatz über die Bühne geht. Höhepunkte der Strand-Fete sind eine „Kölsche Nacht“ und ein Konzert mit Guildo Horn und den Orthopädischen Strümpfen – übrigens bei freiem Eintritt.

Bewährte Veranstaltungen werden 2019 natürlich fortgesetzt. Allen voran die Mega-Karnevals-Party „Da simmer dabei“, bei der regelmäßig rund 2000 Jecke ausgelassen feiern. Der Feten-Kracher geht am 2. März auf dem ehemaligen Blumen-Esser-Gelände in Noithausen in eine weitere Runde. Auch die Termine für das Grevenbroicher Oktoberfest stehen fest: Am 12. und 19. Oktober feiern die Schlossstädter auf echt bayerische Art. Im vergangenen Jahr waren rund 5000 Besucher mit von der Partie.

Brings-Fans kommen am 28. Juni auf ihre Kosten: Der Förderverein der Sportgemeinschaft Orken-Noithausen hat die bekannte Band für seine „Kölsche Party-Nacht“ verpflichtet. Auch die „Rabaue“ sind natürlich wieder mit am Start: Ihr Open-Air-Konzert mit vielen bekannten Gästen steht einmal mehr im Juli auf dem Programm. Zudem wird es am 2. November wieder eine „Grevenbroicher Kulturnacht“ geben.

Wer sich für populäre Kunst interessiert, kommt im nächsten Sommer im Museum auf seine Kosten: Unter dem Titel „Donald, Micky und ihre Väter“ werden ab dem 15. September mehr als 160 Originale von legendären Disney-Zeichnern wie Floyd Gottfredson, Al Taliaferro und Carl Banks gezeigt.

Darüber hinaus wird die Villa Erckens wieder Schauplatz vieler Musik-Veranstaltungen. Unter anderem macht der Sänger und Gitarrist Paul O’Brien am 5. und 6. September im Rahmen seiner Deutschland-Tournee auch Station in Grevenbroich. Das Kölner Rock-Urgestein Jürgen Zeltinger wird bereits am 25. Januar im Museum gastieren. Karten gibt es allerdings nicht mehr, das Konzert war ruckzuck ausverkauft.

(wilp)