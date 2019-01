Mordfall „Claudia“ in Grevenbroich : Ermittler verfolgen nach 22 Jahren neuen Ansatz

Grevenbroich Im Mai 1996 wurde eine elf Jahre alte Schülerin aus Hemmerden entführt und ermordet. Nach mehr als 22 Jahren sind die Ermittlungen wieder ins Rollen gekommen. Das Landeskriminalamt verfolgt einen neuen Ansatz.

Seit der Tat sind mehr als 22 Jahre vergangen. Sie geschah am 11. Mai 1996, an einem Samstag. Am Vorabend des Muttertages hatte sich Claudia R. mit Nachbarshund „D.J.“ auf einem Spaziergang in der Nähe ihres Elternhauses am Schrieverspfad gemacht. Als der Dackel-Mischling alleine zurück kam, alarmierten die Eltern die Polizei. Mehr als 150 Einsatzkräfte suchten nach dem vermissten Kind, durchkämmten auch die in der Nähe liegenden Waldgebiete – vergebens.