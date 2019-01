Senior fällt unbekannter Frau zum Opfer: Trickdiebin stiehlt goldene Uhr vom Handgelenk

Grevenbroich Angeblich wollte sie Spenden sammeln – doch dann machte sie lange Finger. Die Polizei fahndet nach einer Trickdiebin, die am Donnerstag in Grevenbroich zugeschlagen hat.

Opfer der Unbekannten wurde ein älteres Ehepaar, das am Mittag mit seinem Auto auf einen Parkplatz an der Bahnstraße fuhr. Während die Beifahrerin die Tür öffnete, trat eine etwa 25 bis 30 Jahre alte Frau an den Wagen heran und half ihr beim Aussteigen. Anschließend ging sie zur Fahrertür und hielt dem Ehemann nicht nur einen Schreibblock mit einer Spendenliste vor, sondern versuchte auch ihn zu umarmen.