Quartett raubt Jugendliche in Solingen aus

Solingen Vier Räuber haben am frühen Samstagmorgen wie aus dem Nichts zwei junge Männer attackiert. Die Täter schlugen auf ihre Opfer ein. Danach entkamen sie unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei junge Solinger sind am Wochenende Opfer von bislang noch unbekannten Räubern geworden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren ein 16-jähriger Jugendlicher und sein 20-jähriger Begleiter am frühen Samstagmorgen gegen 3.45 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Kronprinzenstraße unterwegs, als sie wie aus dem Nichts von vier Tätern attackiert wurden. Die Unbekannten schlugen zunächst auf die beiden ein, ehe sie dem 16-Jährigen einen Beutel mit persönlichen Gegenständen entrissen. Danach flohen die Täter in Richtung Schlagbaum.