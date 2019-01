„Mauerbrüder“ verzeichnen wachsende Teilnehmerzahlen: Traditions-Skatturnier erfreut sich großer Beliebtheit

Kapellen Das Neujahrsturnier des Wevelinghovener Skatclubs „Mauerbrüder“ hat Tradition – und es erfreut sich ungebrochener Beliebtheit. Rund 60 Freunde des ur-deutschen Kartenspiels fanden sich jetzt in der Kapellener „Ratsschänke“ ein, um gegeneinander anzutreten. Es waren weit mehr Teilnehmer als Vorsitzender Wilhelm Heiderich gedacht hatte.

Kurt-Peter London aus Jüchen sammelte am Neujahrstag die meisten Punkte – 2.977 sollten ihm ein Preisgeld von 125 Euro einbringen. Für Horst Struck von den „Mauerbrüdern“ reichte es für den zweiten Platz. Natascha Nellißen vom Delrather Club „Herz Dame“ belegte Platz zehn – sie war damit die erfolgreichste Frau.

Im vergangneen Jahr hatten knapp 50 Skatspieler an dem Turnier teilgenommen. Jetzt waren es rund zehn mehr. Die Stimmung war gut, man kennt sich in der Szene und wie in vielen anderen Vereinen auch ist das Durchschnittsalter der „Mauerbrüder“ ziemlich hoch. „Wir bekommen keine jungen Mitglieder mehr, die spielen lieber im Internet“, klagte Wilhelm Heiderich. Einen kräftigen Händedruck, ein persönliches Gespräch, Witze wie „Ich hab’ dieses Jahr noch kein Spiel verloren“ – das alles gibt es nicht im Netz.