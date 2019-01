Insekten im Tagebau Garzweiler: Bedrohte „Tagebau-Biene“ kommt in Grevenbroich noch häufig vor

Auch im Jahr 2018 habe die Forschungsstelle Rekultivierung wieder zahlreiche spannende Aktivitäten im Rheinischen Revier durchführen dürfen, bilanziert Diplom-Geograph Gregor Eßer, der Leiter der Abteilung, die in Schloss Paffendorf ihren Sitz hat. Eßer zählt auf: „Wir haben wissenschaftliche Untersuchungen vorgenommen, unterschiedlichste Exkursionen und Veranstaltungen bestritten und mannigfaltige Natur- und Artenschutzmaßnahmen umgesetzt. Und wir haben einen Naturerlebnispfad auf der Sophienhöhe kreiert und etabliert.“

Das Leitthema der Forschungsstelle hieß „Lebendige Natur durch Landwirtschaft“. In diesem Zusammengang interessierte die Forscher vor allem die Frage, wie es sich mit dem allseits diskutierten Insektensterben in der Rekultivierung verhält. „Um dies wissenschaftlich fundiert beurteilen zu können, haben wir die Rekultivierung Garzweiler intensiv untersucht. Hierbei zeigt sich, dass Insektensterben nicht ‚Gott gegeben ist’, sondern dass unsere vielen Blühstreifen, Brachen und Luzerneflächen hochwertige Biotope unter anderem auch für die Insektenfauna darstellen“, betont Eßer. In der Rekultivierung leben laut Eßer nicht nur überdurchschnittlich viele, sondern auch sehr seltene Arten. Eine typische Art für die Rekultivierung sei zum Beispiel die große „Tagebau-Biene“ Halictus quadricinctus (zu Deutsch: Vierbindige Furchenbiene). Diese Wildbienenart sei in Nordrhein Westfalen vom Aussterben bedroht, in der Rekultivierung Garzweiler aber häufig vertreten. Gleiches gelte für Schmetterlinge wie den Kaisermantel und den Goldenen Acht. Auch die bedrohte Blauflügelige Ödlandschrecke könne man als typische Rekultivierungsart bezeichnen, weil sie als sogenannte Pionierart die nicht überdüngten Rekultivierungsböden vorziehe, wie Eßer erläutert.