Sozialausschuss in Grevenbroich soll abstimmen Stadtverwaltung plant einen Inklusionsbeirat

„Eine der wichtigsten Aufgaben ist aus meiner Sicht der Aufbau eines Netzwerkes“, sagt Uwe Durst. Im Zuge dessen habe es auch Gespräche mit der Diakonie Neuss gegeben, in deren Trägerschaft sich die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) befindet. Das kostenfreie Beratungsangebot richtet sich an alle Menschen mit einer Beeinträchtigung, chronischer Erkrankung sowie deren Angehörige. „Durch die Kontaktaufnahme ist es dazu gekommen, dass die EUTB auch in Grevenbroich Beratungsleistungen anbieten kann“, so Durst.