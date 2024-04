Juwelier in Grevenbroich Einbrecher kamen um 3 Uhr nachts mit dem Vorschlaghammer

In der Nacht zu Freitag sind Anwohner der Breite Straße in der Grevenbroicher Fußgängerzone Augen- und Ohrenzeugen eines Einbruchs geworden: Um 3 Uhr haben zwei maskierte Männer die Goldschmiede Siegers aufgesucht und eines der Schaufenster mit einem Vorschlaghammer zertrümmert. Es gelang ihnen, ein so großes Loch in das Sicherheitsglas zu schlagen, dass einer der Täter mit seiner Hand zweimal nacheinander in die Auslage greifen und Schmuck stehlen konnte.