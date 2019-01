Keine Angst vor Achtbeinern: Der Herr der haarigen Vogelspinnen

Grevenbroich Andy Riede züchtet seit 15 Jahren die pelzigen Tiere. Er kann ihre Darstellung in Filmen wie „Tarantula“ nicht nachvollziehen.

Eine hochgiftige Tarantel entweicht aus einem kalifornischen Versuchslabor, in dem sie bei Experimenten zur Wachstumsbeschleunigung eingesetzt wurde. Bald erreicht die Giftspinne gigantische Ausmaße und bedroht eine ganze Stadt. Mit Napalm-Bomben bewaffnet, rückt die Luftwaffe an, um dem Biest den Garaus zu machen. Auch wenn es sich bei „Tarantula“ um einen alten B-Movie ist, behandelt er doch den Stoff, aus dem noch heute die Albträume von Spinnenphobikern gemacht sind.

Andy Riede, der in Grevenbroich und auch über die Stadtgrenzen hinaus für seine umfangreiche Hobbyzucht von Vogelspinnen bekannt ist, kann über diesen Gruselfilm nur den Kopf schütteln. Als Kenner der Tiere weiß er: „Die Spinnen werden in diesem Film anders dargestellt, als sie wirklich sind. Die Angst der Menschen vor ihnen wird geschürt – das kann ich nicht gutheißen.“ Denn tatsächlich sei ihm keine einzige Vogelspinnenart bekannt, deren Gift für den Menschen lebensgefährlich sei. „Ihr Biss kann mitunter sehr unangenehme Folgen haben, aber nicht den Tod.“

Seine Faszination für Vogelspinnen begann spontan vor etwa 15 Jahren, als er in einer Zoohandlung ein verängstigtes halbtotes Tier fand und beschloss, es zu retten. „Ich habe sie aus reiner Neugier und natürlich auch Tierliebe mit nach Hause genommen und ihr ein artgerechtes Terrarium geschaffen“, erinnert er sich. Heute beheimatet er aktuell 35 Vogelspinnen verschiedener Arten, darunter etliche Jungtiere. Die größte unter ihnen ist eine Weißknie-Vogelspinne, die gerade so auf eine Männerhand passt. „Selbstverständlich nehme ich sie nur in absoluten Ausnahmefällen auf die Hand, Vogelspinnen sind keine Kuscheltiere. Aber sie sind eben auch keine Menschenfresser.“ Aus einer Gruppe Liebhabern heraus hat sich vor Kurzem die IG Vogelspinne Niederrhein gegründet, eine Art Stammtisch, dessen Mitglieder sich regelmäßig in Düsseldorf treffen und eine kleine interne Vogelspinnen-Börse betreiben. „Meine Spinnen gebe ich erst dann ab, wenn sie futterfest sind und eine bestimmte Größe haben“, betont der 35-Jährige. Das ist frühestens nach etwa einem dreiviertel Jahr der Fall, wenn sie ein bis zwei Fresshäute abgestreift haben.