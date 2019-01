Sonntagskonzerte in der Elsener Kirche: Musik in der Kirche: Mehr Anfragen als Konzerttermine

Elsen Die Erfolgreiche Reihe in St. Stephanus wird fortgesetzt.

Als „Highlight“ freuen sich die Organisatoren auf das Gastspiel des Jugendsinfonieorchesters der Tonhalle Düsseldorf, das – angeleitet von Caroliná und Ernst von Marschall – am 16. Juni erwartet wird. „Die jungen Leute sind bereits im vergangenen Jahr erfolgreich in Elsen aufgetreten“, erinnert das Kirchenvorstandsmitglied an ein „tolles Konzert“. Premiere in St. Stephanus wird am 13. Oktober „Jazz, we can!“ feiern, wenn Blues-, Latin- sowie Jazzmelodien in der Kirche erklingen werden. Ebenfalls zum ersten Mal gibt es Musik zur Advent- und Weihnachtszeit, bei der am 22. Dezember das Vocalensemble „Convocalis“ aus Düsseldorf zu hören ist und Kantor Sven Morche die Orgel bedient.