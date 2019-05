Jahreshauptversammlung : Werbering Geldern bestätigt seine Vorstands-Mannschaft

Geldern Kontinuität beim Werbering Geldern: Bis auf Beisitzer Bernd Bilke, der mit 76 Jahren aus Altersgründen aus dem Vorstand ausscheidet, wurde das gesamte Gremium bei der Jahreshauptversammlung wiedergewählt.

Auf das vergangene Jahr blickte Martin Kempkes zurück. Er hob hervor, dass in Sachen „Winterlicht“ gemeinsam mit der Stadt eine gute Lösung gefunden worden sei. Man werde nun auf die Mitglieder zukommen, um noch weitere Sponsoren zu gewinnen. Der Werbering-Vorstand traf sich auch mit Kollegen aus anderen Städten wie Kamp-Lintfort, Dinslaken oder Xanten. Man sei im Gespräch, um bei der Aktion „Heimatshoppen“ einen regionalen Auftritt hinzubekommen. Carsten Spütz hob im Kassenbericht den Erfolg der Werbering-Gutscheine hervor. Im dritten Jahr in Folge seien sie für mehr als 100.000 Euro eingelöst worden. Man könne sie in gut 90 Geschäften einsetzen. Zu bekommen sind die Gutscheine bei der Volksbank und der Sparkasse sowie bei Barbara Valkysers auf der Hartstraße und in Veert im Hagebaumarkt.