Straelen : Einbruch in Spielhalle

Straelen Ein Unbekannter hat sich in Straelen am Montagmorgen Zugang zu einer Spielhalle an der Lingsforter Straße verschafft. Die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, dass ein mit Kapuzenshirt bekleideter Mann zunächst gegen 1.25 Uhr versuchte, die Eingangstür aufzubrechen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken