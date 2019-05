Tennis : Winnekendonker Tennis-Oldies gewinnen in der Verlängerung

WINNEKENDONK Erste Tennis-Verbandsliga der Herren 60: Elmpter TC – TV Winnekendonk 4:5 (3:3). Für Winnekendonks Herren 60 war es ein Vorteil, dass sie am Wochenende gleich zweimal nach Niederkrüchten fahren mussten.

Lagen Sie am Samstagabend noch mit 3:4 hinten, konnten sie durch zwei erfolgreiche Doppel am Sonntag die Plätze beim Elmpter TC doch noch als Sieger verlassen. „Wir sind überglücklich, zumal unsere Gastgeber mit Marc Pepin einen Kanadier an eins haben spielen lassen, der in den vergangenen beiden Jahren Mixed-Weltmeister der Herren 60 geworden ist“, sagte Mannschaftsführer Jürgen Völlings.