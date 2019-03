Jahreshauptversammlung der Händlergemeinschaft: Willicher Werbering sucht neuen Vorsitzenden

Das Blütenfest fand 2018 auf dem Kaiserplatz statt. In diesem Jahr zieht es am 18. und 19. Mai auf den dann umgebauten Marktplatz zurück. Foto: Norbert Prümen

Willich Die Willicher Händlergemeinschaft organisiert vier Veranstaltungen im Jahr. Das Engagement der Mitglieder schwindet allerdings. Bei der Jahreshauptversammlung gab es nun klare Worte des Zweiten Vorsitzenden Thomas Mathes.

Nachdem der Anrather Werbering lange nach einem neuen Vorsitzenden gesucht hat und dem Werbering St. Tönis die Auflösung droht, weil sich kein Nachfolger findet, brennt es jetzt auch beim Werbering Willich: Dessen Vorsitzender Christoph Smits hat zum 1. Februar sein Amt niedergelegt, weil er seine Selbstständigkeit als Immobilienmakler in Willich aufgegeben hat und nun als Angestellter in Kaarst arbeitet. „Ich habe nicht mehr die Zeit, die man für dieses Amt benötigt. Deshalb war es für mich die logische Konsequenz, dass ich mein Amt aufgebe“, sagte Smits jetzt bei der Mitgliederversammlung des Werberings im Café K7 am Kaiserplatz. Um es vorwegzunehmen: Beim Tagesordnungspunkt 8 fand sich niemand, der seine Nachfolge antreten möchte.

Thomas Mathes, Zweiter Vorsitzender des Vereins, der die Versammlung leitete, dankte Smits für dessen großes Engagement und zeigte Verständnis für diese Entscheidung: „Du hast Dich eingesetzt wie kaum jemand zuvor und hast viel Zeit investiert.“ Auch die städtische Citymanagerin Christel Holter dankte Smits. Denn ein solches Engagement sei nicht mehr selbstverständlich. Das zeigt nicht nur die Vakanz der Position des Ersten Vorsitzenden, sondern die Mithilfe im Verein allgemein. Und so war Mathes der Frust über das schwindende Engagement vieler Mitglieder anzumerken: „Ein Team funktioniert nicht, wenn sich niemand den Hut aufsetzen möchte.“ Er selbst sei als Studioleiter des Fitnessstudios Halle 22 zwar bereit, den Verein (gemeinsam mit Kassiererin Annett Hannemann und dem übrigen Vorstand) übergangsweise zu führen, doch auf Dauer sehe er einen Einzelhändler aus der Innenstadt an dessen Spitze. „Denn ein Werbering ist der Vertreter der Einzelhändler im Ortskern.“ Diese profitierten schließlich am meisten von den vier großen Veranstaltungen, die der Werbering Jahr für Jahr organisiere. Doch auch das werde immer schwieriger zu stemmen. Wenn das Engagement der Mitglieder nicht steige, müsse man darüber nachdenken, die Beiträge zu erhöhen oder die Anzahl der Events zu verringern, sagte auch Schriftführer Dirk Schumacher. Ein Beispiel von vielen: Die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt wird von einer Handvoll Leute aufgehängt – dabei profitieren alle.