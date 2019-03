Aktion „Kinder sehen es anders“: Kinder verwarnen und loben Autofahrer

Info

Die Aktion „Kinder sehen es anders“ geht in Willich weiter. Am Mittwoch, 20. März, werden Messungen an der Neersener Straße in Anrath und an der Seidenweberstraße in Schiefbahn durchgeführt. Am Donnerstag stehen die Viersener Straße in Anrath und die Goethestraße in Willich im Mittelpunkt. Den Abschluss bilden am Freitag nochmals die Seidenweberstraße in Schiefbahn sowie die Hülsdonkstraße in Willich.