Städtische Galerie in Schloss Neersen : Die Behaglichkeit im Wandel der Zeit

Künstlerin Silke Parras richtet in Schloss Neersen ihre Einzelausstellung mit großen Gemälen und Zeichnungen ein. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Neersen Am Sonntag wird im Schloss Neersen in der städtischen Galerie die Ausstellung „Gemälde und Zeichnungen“ der Künstlerin Silke Parras aus Rees eröffnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angela Wilms-Adrians

So ein Möbel dürften die meisten Besucher in schloss Neersen noch von irgendwoher aus dem familiären Umfeld kennen: Die älteren vielleicht von den eigenen Eltern, und Vertreter mittleren Alters wenigstens von der Großelterngeneration. Und doch bietet die Künstlerin Silke Parras aus Rees am Niederrhein den Betrachtern ihrer großformatigen Ölbilder kein wirkliches Déjà vu, obwohl die Kompositionen der gegenständlichen Malerei verhaftet und detailgetreu gestaltet sind. Schatten sind gegeben, doch nicht um ein Motiv in einen Raum einzubinden. Irritierend wirkt schließlich die Nüchternheit über die dargestellte Leere wuchtiger Anrichten, die so ihrer eigentlichen Funktion beraubt scheinen und beinahe verloren wirken.

„Mich interessiert die Ambivalenz der gemischten Gefühle, so eine Art Hassliebe. In den Wohnungen der Großeltern und Eltern strahlen die Möbel Gemütlichkeit aus, dabei unterliegen sie aber nicht dem eigenen Geschmack“, sagt die 41-jährige Künstlerin, die an der Hochschule für Künste in Bremen studiert hat. Ergänzend zu den großformatigen, zweigeteilten Möbelbildern in Öl zeigt sie kleinere Arbeiten mit Motiven, wie Eckregal oder Löffelhalter, die auf sich selbst zurückgeworfen sind und damit ihrer Gegenständlichkeit zum Trotz einen abstrakten Aspekt gewinnen.

Info Eröffnung ist am Sonntag im Schloss Neersen Vernissage: Sonntag, 17. März,

11 Uhr in Schloss Neersen.

Einführung: Kunsthistorikerin Valentina Vlasic. Öffnungszeiten: Bis 7. April mittwochs bis freitags von 17 bis 19 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 11 bis 17 Uhr. Zur Ausstellung erschien ein Katalog.

Auf den ersten Blick vollkommen verschieden von den Ölbildern, entfalten sich die Farbstiftzeichnungen als narratives Pendant. Über die Zeichnungen hält eine persönliche Ding- und Erinnerungswelt Einzug mit Bezug zu einer zurückliegenden Empfindungs- und Erfahrungswelt. Die Zeichnungen assoziieren alte Urlaubsfotos, Dekorationen, Arrangements von Topfpflanzen. Im Gegenentwurf zur akribischen Genauigkeit der Ölbilder setzt die Künstlerin hier zuweilen auf grelle Farben, die sie mitunter verwischt und atmosphärisch auflöst. „Bei den Möbelbildern ist alles genau geplant, die Zeichnungen können sich während der Arbeit entwickeln“, erklärt Parras. Ausgerechnet „Ereignis“ heißt das für die Ausstellung titelgebende Bild mit einem unaufgeregt anmutenden Stillleben von Topfpflanzen auf einem Blumenhocker.