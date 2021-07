Vorfälle an Schloss Wissen häufen sich : Wieder Auto an Parkplatz in Weeze geknackt

Wieder Auto an Parkplatz in Weeze geknackt

Auf dem Parkplatz an der Niers in Weeze werden immer wieder Autos aufgebrochen. Foto: Latzel

Weeze Auf dem Parkplatz am Niersanleger bei Schloss Wissen werden immer wieder Autos aufgebrochen. Am Dienstag schlugen Unbekannte hier erneut zu.

Und wieder haben Unbekannte am Parkplatz am Niersanleger bei Schloss Wissen zugeschlagen. Und wieder kamen die Täter am helllichten Tag und nutzten eine kurze Abwesenheit, um ein Auto zu knacken. Diesmal ereignete sich der Vorfall am Dienstag zwischen 13.40 Uhr bis 14.50 Uhr auf dem Parkplatz an der Kervenheimer Straße. Die Unbekannten gingen dabei genau so vor, wie bei vielen ähnlichen Vorfällen auf dem Gelände. Sie schlugen kurzerhand die Scheibe des Citroen Berlingo ein. Danach durchwühlten sie einen Rucksack, der im Fußraum der Beifahrerseite lag. Sie fanden aber offenbar nichts Brauchbares und machten sich ohne Beute aus dem Staub.