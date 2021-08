Unfall in St Tönis : Radfahrer kollidiert mit Autofahrerin

Symbolfoto Foto: dpa/Monika Skolimowska

St Tönis Ein Radfahrer aus Tönisvorst ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 66-jährige Autofahrerin aus Krefeld am Samstag gegen 14.20 Uhr in St. Tönis auf der Berliner Straße in Richtung Jägerstraße und wollte die Kreuzung Berliner/Leipziger Straße überqueren.

Dabei missachtete sie offensichtlich die Vorfahrt des 53-jährigen Radfahrers. Der konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und stürzte.

(emy)