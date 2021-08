Mettmann : Motorradfahrer bei Unfall auf Südring lebensgefährlich verletzt

Das Zweirad nach Ende der Löscharbeiten auf dem Südring in Mettmann. Foto: Patrick Schüller

Mettmann Am Sonntagnachmittag ist es auf dem Südring in Mettmann zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Auto und ein Motorrad sind zusammengestoßen. Der Zweiradfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzung. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

