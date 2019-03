Zukunftsvision: Neubaugebiet auf Kasernengelände?

Die Gebäude im Bundeswehrdepot an der Krefelder Straße sind sichtlich in die Jahre gekommen. Im Boden gibt es möglicherweise Altlasten. Bis dort Wohnhäuser gebaut werden können, werden noch Jahre ins Land gehen. Foto: Marc Schütz

Willich Das 80.000 Quadratmeter große Areal an der Krefelder Straße in Willich nutzt die Bundeswehr für die Lagerung von Personalakten. Ende 2024 soll der Standort aufgelöst werden. Eine Nutzung als Wohngebiet wäre denkbar.

Zum letzten Mal in den Schlagzeilen war das alte Kasernengelände an der Krefelder Straße in Willich, nachdem dort Ende 2016 bei einem Einsatztraining der Polizei ein Trainer versehentlich einen Kollegen angeschossen und schwer verletzt hatte. Hauptsächlich wird es jedoch von der Bundeswehr als Lager genutzt – Millionen von Akten, unter anderem aus den ehemaligen 52 Kreiswehrersatzämtern, werden dort verwahrt. Ein Ende dieser Nutzung ist allerdings absehbar: Auf einem Bundeswehrgelände an der Wilhelm-Raabe-Straße in Düsseldorf soll im ersten Halbjahr 2022 mit dem Bau eines neuen Archivs begonnen werden. Mit einer Fertigstellung sei im zweiten Halbjahr 2024 zu rechnen, so ein Sprecher des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, auf Nachfrage unserer Redaktion. Wird aus dem 80.000 Quadratmeter großen Gelände dann womöglich ein neues Wohngebiet?