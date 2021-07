Unfall in Viersen : Zehnjähriger Radfahrer von Auto angefahren

Unfall in Viersen

Viersen Der Junge war mit seinem Fahrrad in Viersen-Süchteln unterwegs. Ein Bremsmanöver der Autofahrerin konnte den Unfall nicht verhindern.

Ein zehn Jahre alter Junge ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch auf der Ratsallee in Viersen-Süchteln leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er gegen 16.30 Uhr in Höhe der Einmündung zur Vereinsstraße plötzlich auf die Fahrbahn. Eine 34-jährige Autofahrerin aus Mönchengladbach habe sofort eine Vollbremsung eingeleitet, einen Zusammenstoß mit dem Zehnjährigen aber nicht mehr vermeiden können. Durch den Aufprall sei der Junge leicht verletzt worden.