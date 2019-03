Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK): 25 Anlagenmechaniker vom Obermeister feierlich losgesprochen

In der Hausbrauerei Schmitz-Mönk in Anrath wurden die Auszubildenden losgesprochen. Foto: Norbert Prümen

Anrath Bestes Klima. Nicht das sonst übliche durch die Rohre, Heizungssysteme oder durch die Duschköpfe laufende Wasser, sondern den Sekt oder den bei Schmitz-Mönk in Anrath selbst gebrauten Gerstensaft hatten sich die jungen Leute redlich verdient – als jetzt 25 ehemalige Azubis losgesprochen und die Anlagenmechaniker für die Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) in den Gesellenstand erhoben wurden.

„Ich habe fast alles richtig gemacht“, sagte der Grefrather Julian Fischer. Der 21-Jährige war durch ein mehrwöchiges Praktikum zu dem Handwerk gekommen, hatte sich danach dreieinhalb Jahre lang in der Viersener Peitz GmbH ausbilden lassen und bereits eine feste Anstellung in einem anderen Viersener Unternehmen gefunden. „Noch haben wir keine großen Probleme, Nachwuchs zu bekommen“, sagte am Rande Obermeister Michael Smeets. Allerdings wünschte er sich, dass sich nach dem Aus der Haupt- und Realschulen viele Eltern nicht schon viel zu früh für den Besuch ihrer Kinder an anderen weiterführenden Schulen entschieden und die Möglichkeiten, dass die Kinder sich vielleicht besser für ein Handwerk eignen, erst einmal außen vor ließen. Smeets: „Der Beruf ist abwechslungsreich und hat schon lange nichts damit zu tun, dass die Azubis nur die Besen in der Hand haben und als Letzte die Werkstätten aufräumen müssen.“