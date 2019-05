Bauausschuss Kerken : Thema „Paeschensdyck“ in den Rat geschoben

Um diesen Bereich geht es bei der Debatte um den Bebauungsplan „Paeschensdyck“. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Nieukerk Das Thema Bebauungsplan „Paeschensdyck“ wurde am Dienstagabend von der Tagesordnung des Bauausschusses genommen. Stattdessen soll der Rat am 22. Mai über den weiteren Umgang mit dem geplanten Bauprojekt auf dem Gelände der früheren Weberei an der Straße Kleine Bleiche beraten.

