Kriminalität : Polizei nimmt Serieneinbrecher fest

Mehrere Einbrüche in Straelen und Wachtendonk hat der von der Polizei festgenommene 50-Jährige gestanden. Foto: Silas Stein. Foto: dpa/Silas Stein

Straelen/Wachtendonk Eine Autofahrerkontrolle führt die Ermittler zum Täter. Der 50-jährige Pole lebt seit August 2018 in Straelen. Er gesteht sechs Einbrüche. Möglicherweise gehen noch mehr Einbrüche auf sein Konto.

Der Polizei ist ein Schlag gegen die Kriminalität gelungen. Ihr gelang es, mehrere Einbrüche in Straelen und Wachtendonk aufzuklären. Möglicherweise ist der verhaftete Mann noch für weitere Verbrechen verantwortlich.

Wie die Polizei am Dienstag meldete, ist der Serieneinbrecher bereits am 28. März geschnappt worden. Da kontrollierte eine Polizeistreife einen 50-jährigen Autofahrer aus Polen. Er hatte keinen Führerscheins und fuhr unter Drogeneinfluss. Bei einer Überprüfung stellten die Beamten einen internationalen und drei nationale Haftbefehle gegen den 50-Jährigen fest. Da er sich seit August 2018 in Straelen aufhielt, ermittelte die Kripo gegen den Mann wegen weiterer Einbrüche im näheren Umfeld.

Info Polizei bietet Beratung über Einbruchsschutz Was Bei der Kreispolizeibehörde Kleve läuft die Aktion „Riegel vor“ zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls. Wann Gruppenberatungstermine sind jeweils von 14 Uhr bis 15.30 Uhr am ersten Dienstag im Monat in Kleve, Kanalstraße 5-7, Kriminalkommissariat Kleve, am zweiten Dienstag im Monat in Emmerich, Geistmarkt 21, Kriminalkommissariat Emmerich, am dritten Dienstag im Montag in Goch, Feldstraße 37, Kriminalkommissariat Goch und am vierten Dienstag im Monat in Geldern, Am Nierspark 27, Kriminalkommissariat Geldern Anmeldung Telefon 02821 5041972

Bei einem Einbruch in Wankum an der Langdorfer Straße hatte die Polizei DNA-Spuren des 50-Jährigen gesichert. Hier waren zwischen dem 18. und 29. Dezember 2018 in einer Gartenlaube ein Fernseher und ein Mountainbike entwendet worden. Der Fernseher wurde bei einer Wohnungsdurchsuchung gefunden.

Der 50-Jährige gestand diesen Einbruch und folgende weitere Taten: In Herongen auf der Riether Straße stahl er in der Nacht zum 4. November 2018 Geld in einem Einfamilienhaus. In Broekhuysen brach er in der Nacht zum 22. September in drei Höfe ein. Durch eine Garage gelangte er in ein Wohnhaus, machte dort aber keine Beute. Anschließend brach er in eine Maschinenhalle in der Nachbarschaft, brach dort einen Transporter auf und stahl Geld. In Hetzert in der Nähe der Niersstraße weckte er am 17. September 2018 einen Hausbewohner und floh ohne Beute. In einem Nachbarhaus nahm er Sekt, Werkzeug und eine Fahrradlampe mit.

Ein konkreter Tatverdacht besteht außerdem für diese vier weiteren Einbrüche in Straelen: Im Zeitraum zwischen Freitag 22. März 2019, 21.45 Uhr und Samstag, 23. März 2019, 6.15 Uhr schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines Wintergartens an der Straße Gellendyck ein und gelangten so in das Erdgeschoss eines freistehendes Einfamilienhauses. Die Täter stahlen eine Registrierkasse mit etwa 1500 Euro Bargeld sowie zwei neuwertige Elektrofahrräder der Marke E-Horizon N 8CB 400 Wave in schwarz, im Gesamtwert von 4429 Euro.

In der Zeit zwischen Donnerstag, 17. Januar, 23.30 Uhr, und Freitag, 18. Januar 2019, 6 Uhr, schlugen unbekannte Täter am Sanger Weg eine Fensterscheibe an einem Einfamilienhaus ein. Die Täter kletterten in das Haus und entwendeten Geld aus zwei Portemonnaies. Schränke wurden nicht durchsucht.

Am Mittwoch, 16. Januar 2019 zwischen 1 und 2 Uhr beschädigten unbekannte Täter an der Riether Straße in Herongen ein Kellerfenster an einem Einfamilienhaus. Als die Täter versuchten, ins Haus zu gelangen, wurde die Hausbewohnerin durch das Bellen ihres Hundes wach. Vermutlich brachen die Täter deshalb ihr Vorhaben ab. Die Bewohnerin stellte die eingeschlagene Scheibe am Vormittag fest.

Am Freitag, 28. Dezember 2018, gegen 1.30 Uhr rissen unbekannte Täter an der Kiewittstraße in Herongen ein Loch in einen Maschendrahtzaun und drangen in den Garten eines Einfamilienhauses ein. Dort schoben sie die Rolllade der Terrassentür hoch. Eine Hausbewohnerin hörte Geräusche und schaltete das Licht an. Daraufhin flüchteten die Täter unerkannt.